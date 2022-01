Vlahovic, la Fiorentina ha ribadito al serbo la volontà di cederlo a gennaio

Secondo quanto riportato dai colleghi del New York Times, i dirigenti della Fiorentina nel corso degli ultimi giorni hanno ribadito a Dusan Vlahovic la volontà di cederlo a gennaio per evitare di arrivare in estate e doversi accontentare di cifre al ribasso per la sua cessione. Il problema per i viola è che il serbo non ha nessuna fretta di essere ceduto e dunque questa vicenda continua ad essere una vera e propria patata bollente nelle mani del club di Commisso.