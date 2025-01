Vocalelli: "Conceicao ha dato una scossa emotiva alla squadra"

Il Milan fa parlare di sè, inevitabile dopo l'incredibile vittoria della Supercoppa Italiana arrivata con un allenatore chiamato sette giorni prima. Impresa resa ancora più epica grazie al doppio successo in rimonta contro Juventus e Inter, le rivali storiche. Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, questa mattina, il collega Alessandro Vocalelli ha parlato della rivoluzione di Sergio Conceicao, passata non tanto da questioni tecniche o tattiche quanto da stimoli emotivi.

Il pensiero di Alessandro Vocalelli: "Accecante, bellissima la reazione del Milan in finale di Supercoppa. Di fronte all'avversario più difficile, in ritardo di due gol, il rischio di lasciarsi andare era davvero dietro l'angolo. Così non è stato. Non c'è dubbio che il clic sia stato soprattutto di natura psicologica, mentale. Qualcuno può davvero e seriamente pensare che Theo Hernandez sia stato trasformato, nel rendimento e nell'applicazione, da quattro giorni di allenamento? Qualcuno può davvero pensare che Leao abbia offerto il meglio di sè perché l'allenatore gli ha indicato i movimenti giusti da fare in campo? La realtà è che Conceicao è riuscito soprattutto a dare una scossa emotiva alla squadra, ad alcuni calciatori in particolare".