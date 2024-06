Vocalelli: "Lukaku per il Milan è la soluzione ideale per cinque componenti oggettive"

Il mercato del Milan, nelle ultime ore, è stato scosso dalla suggestione Romelu Lukaku. Nelle ultime due estati non è la prima volta che il nome dell'attaccante belga viene accostato al club rossonero ma al momento, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, si tratta solo di un interessamento nel caso non andasse in porto Zirkzee e di certo non ci sono trattative in corso. Della possibilità ha comunque parlato il giornalista Alessandro Vocalelli, sempre sulle colonne della rosea.

Le parole di Vocalelli sul perchè potrebbe essere un'operazione allettante: "La sensazione personale è che Lukaku sarebbe per il Milan una soluzione quasi ideale. Perché, sempre nell’indecifrabile mistero del pallone, ci sono cinque componenti quasi oggettive. L’aspetto mentale, tattico, tecnico, fisico e di compatibilità. L’aspetto mentale è tutto dalla parte di Lukaku che potrebbe avvertire un fortissimo senso di rivalsa. L’aspetto tattico è a suo favore: sono pochi i centravanti così importanti per un collettivo. L’aspetto tecnico: passa per essere un calciatore tutto muscoli e potenza, ma in realtà quando sale dieci metri fuori dall’area è un arco imprevedibile. L’aspetto fisico: non esiste giocatore più bravo nel difendere pallone e più potente nel contrasto in velocità".