Vocalelli: "Milan disastroso, arbitraggio di più: se fai assist di mano non è punibile, se fai gol sì"

Il giornalista Alessandro Vocalelli è intervenuto come ospite nella diretta di Radio Radio per parlare del Milan e della sua situazione tremebonda, all'indomani della sconfitta rossonera in casa del Bologna per 2-1 che ha ridotto al lumicino le speranze del Diavolo - già fioche - di riuscire a centrare il posto Champions League per la prossima stagione. Il collega ha parlato anche dell'episodio arbitrale dubbio da cui nasce la rete del pareggio di Castro a inizio secondo tempo.

Le parole di Vocalelli: "Se tu fai un assist di mano non è punibile, se tu fai gol di mano, sì. Una cosa che francamente è ridicola soltanto a dirla e pensarla. Da questo punto di vista non vedo l’ora che il campionato finisca: che si metta un punto ad alcune regole che vengono interpretate a seconda delle situazioni. Quello era un gol da annullare tutta la vita: un assist di polso equivale a un gol di polso. Sul secondo gol il pallone sembrava uscito ma non basta quello e comunque dovevano essere più attenti i giocatori rossoneri. Comunque il Milan disastroso ma l’arbitraggio direi ancora più disastroso, trovo curiose le interpretazioni che leggo: vivono la stessa confusione che stanno vivendo tutti quelli che dovrebbero decidere le regole del calcio".