Volete sapere quanti passaggi ha fatto il Milan col Lecce? Non ci crederete mai... Allegri, hai ragione sempre tu

A soli quattro giorni dalle polemiche di Como, Allegri vince di corto muso non corto muso, dimostrando una - forse banale - verità.

Voglio subito mostrarvi una statistica che, generalmente, non mi interessa, ma che Cesc Fabregas mi costringe a riportare agli onori della cronaca a quattro giorni da Como-Milan: contro il Lecce, i rossoneri hanno messo insieme 688 passaggi e hanno vinto la partita. Arrotondando, ecco la fatidica quota 700 citata dall'allenatore comasco dopo la sconfitta di giovedì contro Leao e compagni. Lui, l'altra sera, riteneva quasi inspiegabile il ko con statistiche del genere, ma Massimiliano Allegri ha insegnato ancora una volta che ci sono tanti modi per vincere: una volta lo fai con 200 passaggi e tre tiri, un'altra con 700 passaggi e 25 tiri. L'importante è vincere, ciò che conta sono i tre punti. Poi se ci sono possesso palla e occasioni, probabilmente, meglio ancora, ma dalla vittoria non si deve sfuggire. In un modo o nell'altro.

Occasioni

Poi ogni partita è diversa e ha una storia a sé. E ci sono tanti modi diversi per provare a portarla a casa. Il Milan ne ha già sperimentati parecchi in questa stagione: ha vinto di corto muso, al primo tiro in porta, creando tantissimo e subendo poco, subendo tantissimo e creando poco; e ci sono partite non vinte della stessa varietà: contro il Genoa, 33 tiri e un pareggio, a Como tre tiri, tre gol e tre punti. Contro il Lecce, ieri sera, non è stato un Milan di corto muso. O almeno: non come l'1-0 farebbe pensare. Dopo un primo tempo sonnecchiante, nella ripresa - come spesso capita - Leao e compagni hanno accellerato, creando una marea di occasioni nitide fino al gol di Niclas Fullkrug; cito con precisione: dal minuto 50:54 il Milan ha creato occasioni con Estupinan su cross di Rabiot, con il primo colpo di testa di Gabbia, con il tiro di Ricci, con il secondo colpo di testa di Gabbia, con il tu per tu di Pulisic con Falcone, con il tiro di Rabiot su assist di Estupinan, con la mischia furibonda poco prima del gol di Fullkrug.

Le parole di Allegri

"Lavoriamo - ha spiegato Massimiliano Allegri a SkySport al termine di Milan-Lecce - perché siamo partiti all'inizio per cercare di entrare nelle prime quattro con un gruppo cambiato per il 55%. Stiamo facendo buone cose ma quelle fatte finora non bastano per entrare in Champions: ora abbiamo tre trasferte importanti da cui passerà buona parte della nostra stagione. Stasera buone risposte da Jashari, Ricci, De Winter sta crescendo molto. Dobbiamo essere contenti ma c'è da migliorare: biosogna essere meno frenetici, più lucidi e precisi negli ultimi 20 metri. È un gruppo che sa benissimo dove deve arrivare, dove deve lavorare: sui nostri limiti che sono il nostro punto di forza. Se continuiamo a farlo possiamo fare buone cose. I limiti sono sempre i punti di forza di ogni squadra e ogni persona: se li conosco posso lavorare su quelli e migliorarli".