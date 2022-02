"Vorrei una Champignons League": la UEFA fa causa ad un locale tedesco

In Germania la UEFA ha avviato una battaglia legale nei confronti di una pizzeria di Gießen, cittadina dell'Assia. La notizia è già insolita, il motivo della disputa lo è ancora di più: il ristorante in questione, infatti, offre tra le sue specialità la pizza "Champignons League" e a Nyon non l'hanno presa bene, in quanto ritengono rappresenti una violazione delle norme sulle licenze. Il marchio "Champions League” è registrato e ovviamente il piatto in questione, con il gioco di parole, lo richiama fortemente. I titolari, ai quali è stato chiesto il ritiro della pizza dal menù, hanno preso bene la notizia e hanno diffuso sui social la lettera inviata dalla UEFA. Tutta pubblicità, sperando di non subirne le conseguenze.