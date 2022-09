Vranckx sull'Under 21 del Belgio: "Sono uno dei leader. Ora che sono capitano devo dimostrarlo ancora di più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dal Nieuwsblad, giornale belga, ASter Vranckx ha parlato del ruolo all'interno dello spogliatoio del Belgio U21: "Sono sempre uno dei leader del gruppo in ogni caso, ora che mi è stata data la fascia di capitano devo dimostrarlo ancora di più. Non che io sia il tipo di persona che vuole stabilire le regole fuori dal campo. Nelle giovanili, a volte, sono stato capitano, ma di solito giocavo con una squadra più grande e il capitano era qualcuno più grande di me".