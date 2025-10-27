Vucetic racconta Modric: "Ecco un esercizio gli ha allungato la carriera. E sul futuro..."
Vlatko Vucetic, direttore dello Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, è l'uomo che ha allungato la carriera a Luka Modric. Intervistato da TMW, ha dichiarato: "Ogni giorno dell’anno Luka lavora con le bande elastiche.
Non è un caso se ancora oggi continua a giocare a questi livelli, a rincorrere gli avversari e muoversi su tutto il campo per l’intera partita. Il micro-dosing è stato il vero segreto per prolungare la sua carriera. Modric è ancora motivato, ancora curioso, ancora affamato. Questo, più di ogni esercizio, è ciò che lo tiene giovane".
