Walker a MTV: "La pioggia di Empoli? Sono abituato, sarà come un pomeriggio inglese"

Kyle Walker ai microfoni di Milan TV ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro l'Empoli. L'inglese non si mostra per nulla preoccupato delle condizioni atmosferiche di Empoli, dove sta piovendo a dirotto: "Per me è un normale giorno inglese, sono abituato". Sull'impatto nella nuova squadra: "È stato un buon inserimento, mi alleno bene, la connessione col gruppo è fantastica". 34 anni, il terzino destro ha giocato 90' sia nel derby contro l'Inter che nella sfida di Coppa Italia contro la Roma.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disp.: Silvestri, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Kouame, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Pereira, Konate. All. D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Abraham, Joao Felix. A disp.: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Pulisic, Leao, Camarda, Gimenez. All. Sergio Conceiçao

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

ASSISTENTI: Rossi e Yoshikawa.

IV UFFICIALE: Collu.

VAR: Serra.