Walker a Sky: "Stavamo controllando la partita, poi l'arbitro ha preso la sua decisione"

Le parole di Kyle Walker ai microfoni di Sky Sport 24 al termine di Milan-Feyenoord 1-1 che ha condannato i rossoneri all'eliminazione dalla Champions League ai playoff.

Un momento difficile...

"Per come stavamo controllando la partita c'eravamo solo noi in campo, poi l'arbitro ha preso la sua decisione: non ho visto l'episodio, non posso dire se è giusto o sbagliato"

Cos'è successo con Theo?

"È stato espulso, non so se abbia simulasto o meno: l'arbitro mi ha detto che ha simulato al 100%. Non ho ancora visto l'episodio in televisione"