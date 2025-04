Walker torna sul rosso a Dele: "Il mio cuore ha avuto un sussulto: poi sono andato a trovarlo"

Kyle Walker, nel suo podcast settimanale con la BBC, è ritornato sull'episodio dell'espulsione di Dele Alli in Milan-Como, quando il terzino rossonero si mise a protestare insieme ai giocatori di Fabregas per evitare il rosso: al centrocampista inglese: "Il mio cuore abbia avuto un sussulto. Se si fosse trattato di chiunque altro, l'avrei semplicemente lasciato espellere. So che cosa ha cercato di fare Alli. L'abbiamo fatto tutti, tocchiamo la caviglia di un avversario e gli impediamo il contropiede. Ma forse, visto che non gioca da un paio d'anni e non è più in sintonia con il ritmo di gioco e cose del genere, ha toccato Ruben un po' troppo in alto. Tutto qua. Certo, in termini calcistici giocare in 11 contro 10 ti favorisce sempre. Ma per il rapporto personale che ho con Dele, per tutti gli anni che conosco Dele, per quello che ha passato, tornare finalmente dopo così tanto tempo senza calcio, per poi essere espulso... Credo che il mio cuore abbia avvertito una scossa, come ho detto all'inizio".

Poi Walker ha raccontato del suo rapporto di amicizia con Alli: "Poi sono andato a trovarlo perché è un mio grande amico. Ed era giù di morale, deluso. Era frustrato con se stesso per quell'episodio. Ma Ruben non ha mostrato rancore. Credo che abbiano preso un aereo per tornare in Inghilterra insieme. Dele è venuto nello spogliatoio per vedere Ruben, si sono abbracciati. È solo calcio, bisogna andare avanti. Dele deve andare avanti per tornare quello di prima".