WhoScored, il team of the week dell'andata dei PlayOff di Europa League. Ci sono tre rossoneri

vedi letture

Il Milan supera agilmente l'andata dei PlayOff di Europa League infliggendo un netto 3-0 ai francesi del Rennes. La gara di San Siro non ha mai avuto dubbi sulla direzione, con i rossoneri che hanno fatto prevalere la propria superiorità tecnica. Tutti i ragazzi di Pioli hanno offerto una prestazione molto buona, e per WhoScored, sito specializzato in statistiche ed analisi dei dati, sono tre i rossoneri che si sono messi particolarmente in mostra: si tratta di Mike Maignan, porta inviolata, Theo Hernandez, un assist, e Ruben Loftus-Cheek, che ha deciso la partita con una doppietta. Il trio è finito nella squadra della settimana di questa andata dei PlayOff di Europa League.