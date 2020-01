Wigan, comunicato su Robinson: controlli fisici supplementari hanno fatto saltare l'operazione

Il Wigan, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha dato la propria versione sul mancato trasferimento di Antonee Robinson al Milan:

"Il difensore del Wigan Athletic Antonee Robinson rimarrà al DW Stadium dopo che il suo trasferimento all'AC Milan non potrà essere completato. Robinson, 22 anni, si è recato a Milano questa mattina dopo che i due club giovedì sera avevano trovato un accordo per un trasferimento a titolo definitivo. Dopo aver effettuato le visite mediche per l'AC Milan sono stati richiesti ulteriori test medici che avrebbero richiesto 72 ore di tempo. Pertanto, l'accordo non potrebbe essere ratificato formalmente prima della chiusura del mercato italiano prevista per le 20:00 di venerdì".