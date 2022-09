YES Network trasmetterà le partite del Milan negli USA. Esordio con il derby

MilanNews.it

All'interno del comunicato riguardante l'acquisizione del Milan da parte di RedBird, è annunciata anche la partnership con Yankee Global Enterprises (YGE), proprietaria dei New York Yankees, una delle franchigie sportive più importanti al mondo; RedBird "ha una relazione di lunga data con gli Yankees e la famiglia Steinbrenner, con i quali è co-proprietario della Yankees Entertainment Sports (YES) Network, la rete sportiva regionale più seguita negli Stati Uniti".

YES Network, nella notte, ha comunicato di aver raggiunto "un accordo con AC Milan attraverso il quale YES trasmetterà la replica delle partite del Milan, comprese le partite di Serie A, Coppa Italia e Champions League. La prima di YES sarà martedì 6 settembre (19:00 ET), quando andrà in onda il derby di Milano del 3 settembre con l'AC Milan contro l'Inter".