Youth League, i risultati di oggi e la classifica aggiornata

vedi letture

Si sono concluse tutte le partite della giornata di oggi di Youth League con due pareggi e una sconfitta per le italiane. Dopo lo 0-0 del Bologna contro il Monaco, anche la Juventus ha impattato sul Lille in Francia con lo stesso risultato, malgrado i padroni di casa fossero in 10 dal 37'. Ko 2-1 invece il Milan in casa del Real Madrid con un'espulsione per parte: segna Sia per i rossoneri, rossi per Albè e Martin. Di seguito la classifica aggiornata e il riepilogo dei match giocati:

LE PARTITE DI OGGI

Slovan Bratislava - Dinamo Zagabria 2-2

PSV - Girona 1-1

Sporting CP - Manchester City 2-0

Bologna - Monaco 0-0

Celtic - Lipsia 3-2

Liverpool - Bayer Leverkusen 4-1

Borussia Dortmund - Sturm Graz 2-3

Lille - Juventus 0-0

Real Madrid - Milan 2-1

CLASSIFICA

Sporting CP 10 punti (4 partite giocate)

Inter 9 (3)

Atalanta 9 (3)

Salisburgo 9 (3)

Girona 8 (4)

Borussia Dortmund 7 (4)

Juventus 7 (4)

Benfica 7 (3)

Sturm Graz 7 (4)

Liverpool 7 (4)

Bayer Leverkusen 7 (4)

Barcellona 6 (3)

Man City 6 (4)

Stoccarda 6 (3)

Lille 6 (4)

Celtic 6 (4)

Real Madrid 6 (4)

Bayern Monaco 6 (3)

Shakhtar Donetsk 6 (3)

Atletico Madrid 5 (3)

Monaco 5 (4)

Dinamo Zagabria 4 (4)

Aston Villa 3 (3)

Club Brugge 3 (3)

Young Boys 3 (3)

Arsenal 3 (3)

Lipsia 3 (4)

PSV 2 (4)

Milan 2 (4)

Slovan Bratislava 2 (4)

PSG 1 (3)

Bologna 1 (4)

Stella Rossa 1 (3)

Brest 1 (3)

Feyenoord 0 (3)

Sparta Praga 0 (3)