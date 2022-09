Youth League, il Salisburgo è vicecampione d'Europa

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi alle 15 ci sarà l'esordio anche per la Primavera di Ignazio Abate in Youth League. I giovani rossoneri saranno impegnati contro i pari età del Salisburgo, avversario molto ostico e come ogni anno favorito per la vittoria finale del torneo. Gli austriaci nella scorsa stagione hanno perso solo in finale contro il Benfica e sono dunque vicecampioni d'Europa. In generale il settore giovanile della squadra austriaca è uno dei migliori al mondo: nel 2016/2017 la squadra vinse proprio la Youth League.