Youth League, l'iniziativa del Milan contro il razzismo: Rebic presenta in croato la gara ai tifosi della Dinamo Zagabria

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione di Milan-Dinamo Zagabria di Youth League, Ante Rebic ha presentato la gara ai tifosi ospiti grazie a un audio registrato, come abbiamo sentito, e trasmesso attraverso gli altoparlanti della "Puma House of Football-Centro Sportivo Vismara" nella loro lingua madre, il croato. Il club rossonero, attraverso "RespAct", un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, promuove un percorso di inclusione e contro il razzismo.

La stessa iniziativa varrà per le partite casalinghe contro Salisburgo e Chelsea: in quel caso, a presentare la gara ai tifosi ospiti saranno Malick Thaiw, neo difensore rossonero, e Fikayo Tomori, centrale inglese ed ex Blues.