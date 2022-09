Youth League, le formazioni ufficiali di Salisburgo e Milan

Alle 15 si scende in campo per il primo match di Youth League, con il Milan di Abate che sfida in Austria il Salisburgo vicecampione d'Europa in carica. La partita sarà visibile sull'app ufficiale del Milan. Queste le scelte dei due allenatori.

SALISBURGO (4-3-3): Krumrey; Gevorgyan, Moswitzer, Molnar, Pejazic; Yeo, Sahin, Hofer; Berki, Lechner, Konatè. A disp.: Toth, Reischl, Trummer, Gertig, Zeteny, Paumgartner, Bijelic. All. Ingolitsch

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Nsiala, Bertesaghi; Gala, Marshage, Pluvio; Cuenca, El Hilali, Chaka Traore. A disp.: Torriani, Bozzolan, Foglio, Zeroli, Scotti, Paloschi, Longhi. All. Abate