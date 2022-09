Youth League, mercoledì il secondo turno dei gironi: il Milan ospita la Dinamo Zagabria

MilanNews.it

Dopo il successo in campionato contro il Cagliari, il Milan Primavera torna in campo in Youth League. Nella prima giornata i rossoneri sono riusciti nell'impresa di portare a casa 1 punto dalla trasferta di Salisburgo, mentre mercoledì, alle ore 14, ospiteranno alla "Puma House of Football-Centro Sportivo Vismara" la Dinamo Zagabria, match valido per la seconda giornata dei gironi di Youth League.