Zaccheroni compie 68 anni: buon compleanno all'ex tecnico del Milan

Altro compleanno in casa Milan, quello di Alberto Zaccheroni. Nato a Meldola in Emilia Romagna, Zaccheroni oggi compie 68 anni. L’ex allenatore rossonero, guidò la squadra alla conquista del 17esimo Scudetto nella stagione 1998/1999 dopo una straordinaria rimonta avvenuta nelle ultime giornate. In totale con il Milan, ‘Zac’ ha collezionato 125 panchine, vincendo 54 partite, pareggiandone 44 e perdendone 27. Il Milan gli ha dedicato un post sui social a cui la nostra redazione si unisce per fargli gli auguri.

Happy Birthday to Alberto Zaccheroni, the Coach of our 1999 Scudetto!



