Zaccheroni: "Il Milan ha cambiato qualcosa ma resta sempre fra le squadre di vertice"

MilanNews.it

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alberto Zaccheroni, ex tecnico fra le altre anche del Milan, ha parlato di Luciano Spalletti allargando il discorso anche alle altre squadre in lotta per il campionato con il Napoli: “Lui è bravo a gestire la squadra. Anche cambiando diversi giocatori è partito col piede giusto giocando un buon calcio. Poi per arrivare in fondo e vincere servono tanti altri fattori, anche societari. L’Inter è più forte, il Milan ha cambiato qualcosa ma è sempre lì”.