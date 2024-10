Zancan: "Leao, nel suo essere discontinuo, deve essere comunque uno che determina di più"

Intervenuto in studio durante l'edizione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Federico Zancan ha parlato di Milan e dell'importantissima trasferta di Champions League che vedrà la formazione di Paulo Fonseca essere ospite dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen:

"Ci focalizziamo tantissimo su Leao e poco su Pulisic, che è quello che ti da la continuità che non ti dà Leao. Però è vero che in termini assoluti, i colpi più assoluti li dovrebbe avere Leao. Però Pulisic sta dando, da un anno e passa, da quando è arrivato, gol e assist, regolarmente senza saltare una partita, e determinando sempre. Questo per dire che ci sono altri giocatori centrali ed importanti nel Milan".

Zancan ha poi concluso su Leao: "Questa mi sembra un po' la sua indole. Deciderti una partita e nascondersi un po' in quella successiva. Bello il fatto che il Milan non nasconda questo talento di Leao, e continua a mettergli pressione, la fascia da capitano è una dimostrazione. È giusto che abbia delle responsabilità ed una centralità in questa squadra. È anche giusto che il Milan, un po' tutta la critica, accetti questo modo di essere di Leao, discontinuo, però nella discontinuità devono essere di più le partite in cui incidi, meno quelle in cui non sei così determinante. Quello sì. Deve essere anche nel suo essere discontinuo, uno che determina di più".