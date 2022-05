Zancan: "Maignan ha avuto un ruolo molto importante, individuarlo è stato un grande lavoro"

MilanNews.it

Federico Zancan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi su Mike Maignan: “Maignan ha avuto un ruolo molto importante, abbiamo visto il Milan segnare su suoi lanci ribaltare bene l’azione, permettere a giocatori molto rapidi come Leao di sprigionare la propria velocità in campo aperto. Secondo me il suo caso è da analizzare dal punto di vista societario. Questo Milan rappresenta la strada da seguire dal punto di vista manageriale, individuare il portiere giusto è stato un grande lavoro”.