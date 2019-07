Zapelloni: "Dispiace vedere Cutrone andare via, poteva spezzare la partita"

Umberto Zapelloni, ai microfoni di Milan TV, ha parlato dei dirigenti del Milan: “Dispiace vedere andare via un giovane promettente e molto rossonero come Cutrone, però evidentemente Boban e Maldini hanno ritenuto che il futuro di Cutrone non fosse quello del grande centravanti in grado che potesse prendersi l’attacco del Milan, ma una riserva, la prima alternativa a Piatek. Evidentemente è un ruolo che a Patrick andava stretto, lo abbiamo visto spesso l’anno scorso fare il muso quando entrava tardi, anche se poi i suoi ingressi in campo sono sempre stati importanti, perché è un giocatore che riusciva a spezzare la partita, anche se la sua stagione non è stata prolifica quanto la prima. Però era un giocatore che ti poteva spezzare la partita, ma evidentemente all’interno di uno spogliatoio sono importanti anche gli equilibri, e un giocatore che tiene il muso non garbava alla proprietà e ai nuovi dirigenti.”