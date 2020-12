Zapelloni: "Milan sorpresa di questo campionato, ma l'Inter rimane la favorita"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Umberto Zapelloni per parlare dei rossoneri: "Il Milan è la vera sorpresa di questa prima parte di campionato, squadra basata sui giovani ma che sa innescare l'esperienza di Ibrahimovic. Prima sbagliavano cose inconcepibili, oggi giocano bene. Non so se resterà in cima al campionato perché ci sono squadre più strutturate come Inter e Juventus. I nerazzurri sono favoriti, ora anche senza pensieri europei. Magari è mancato il bel gioco ma i risultati ci sono stati. La Juve è imbattuta insieme al Milan, ora comincia a diventare la Juventus di Pirlo”.