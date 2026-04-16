Zazzaroni: "Il destino di Tare è legato a quello di Allegri. Mi aspetto che prima o poi sbrocchi, sospetto che abbia addirittura rimpianto Lotito"

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Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così del Milan: "Il destino di Tare è legato a quello di Allegri, che è padrone del suo futuro. Per questo mi aspetto che prima o poi sbrocchi: dallo scorso luglio ha visto cose che noi umani (del calcio)... Eppure ha sempre taciuto e mandato giù. Per contratto, professionalità e senso di responsabilità. Sospetto che abbia addirittura rimpianto Lotito".

Serie A, il programma completo della 33^ giornata: Milan in campo dopo Inter e Napoli

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDì 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30

Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00

Napoli-Lazio 18.00

Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30

Verona-Milan 15.00 DAZN

Pisa-Genoa 18.00

Juventus-Bologna 20.45

LUNEDI' 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45

Serie A, la classifica: Milan terzo, la Juventus spinge

Milan avvisato, Milan salvato. Dopo quattro sconfitte nelle ultime sette partite di campionato è arrivato il momento di rimettersi sui binari giusti per non mandare al diavolo il lavoro, duro e serio, di una stagione intera. Il Milan ricade nel vortice della corsa ad un posto Champions: rossoneri attualmente terzi a +3 dalla Juve, con lo scontro diretto a San Siro ancora da giocare.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Fiorentina 35 (32)

16. Cagliari 32 (32)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)