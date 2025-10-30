Zazzaroni ironico: "Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti"

Intervenuto sui propri profili social, Ivan Zazzaroni ha analizzato il complicato momento che hanno e stanno attraversando le punte del Milan, che da gennaio 2025 ad oggi hanno messo a referto appena 15 reti:

"Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti: dei 75 gol segnati dal primo gennaio a oggi le punte (Leao, Gimenez, Abraham e succedanei) ne hanno messi dentro soltanto 15. Bocche da fuochino. Ho scelto il diminutivo meno imbarazzante".