Zazzaroni ironico: "Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti"
MilanNews.it
Intervenuto sui propri profili social, Ivan Zazzaroni ha analizzato il complicato momento che hanno e stanno attraversando le punte del Milan, che da gennaio 2025 ad oggi hanno messo a referto appena 15 reti:
"Sospetto che il Milan abbia un problemone con gli attaccanti: dei 75 gol segnati dal primo gennaio a oggi le punte (Leao, Gimenez, Abraham e succedanei) ne hanno messi dentro soltanto 15. Bocche da fuochino. Ho scelto il diminutivo meno imbarazzante".
Pubblicità
News
Pellegatti: "Steinbrenner-Cardinale, un progetto molto chiaro con Galliani capo calcio, nonché vice presidente"
Sacchi difende Camarda dopo l'errore contro il Napoli: "Perché dobbiamo gettargli la croce addosso?"
Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persadi Franco Ordine
Le più lette
1 Pellegatti: “Cardinale vorrebbe cedere le quote di maggioranza del Milan agli Steinbrenner entro dicembre, e creare una Newco"
2 Serve il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
3 Le lacrime di Camarda dopo il rigore sbagliato contro il Napoli: non tutti i palloni pesano allo stesso modo
4 Gimenez rischia. La Gazzetta: "Non c'è solamente Dovbyk. In Francia piace Panichelli. Idea Burkardt in Germania"
Primo Piano
Carlo PellegattiUn punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milan
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com