Zenga: "Preoccupante che non ci sia equilibrio tra fase difensiva e centrocampo"

vedi letture

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Milan a Parma. Pensieri e opinioni condivisibili con l'ex nerazzurro, che ha voluto parlare così della brutta fase difensiva dei rossoneri di Fonseca:

"E' preoccupante che non ci sia un equilibrio tra fase difensiva e centrocampo". I dati parlano chiaro, 10 palle gol concesse agli avversari sono troppe, le lacune si sono viste tutte e si spera sia solo questione di adattamento al gioco. Per il momento il Milan viene definito "Un Milan che non esiste" da Walter Zenga. Tante le critiche ricevute dopo il brutto KO di Parma, ora serve cambiare marcia. Prima della sosta c'è il primo big match del campionato, all'Olimpico contro la Lazio. Servono risposte immediate, soprattutto dai big.