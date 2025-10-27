Zero infortuni per Modric. Vucetic: "Semplice, ogni giorno svolge i miei esercizi"

Vlatko Vucetic, direttore dello Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, è l'uomo che ha allungato la carriera a Luka Modric. Intervistato da TMW, ha dichiarato: "In questi dieci anni Luka non ha mai avuto un infortunio serio. Abbiamo costruito un programma di prevenzione e preparazione che gli ha permesso di restare in forma, competitivo e mentalmente fresco.

Quando iniziò questi specifici allenamenti, mi disse: ‘Vorrei giocare fino a 36 anni’. Ora ne ha 40, fate voi. Il segreto? Semplice: ogni giorno svolge i miei esercizi".