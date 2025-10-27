Zero infortuni per Modric. Vucetic: "Semplice, ogni giorno svolge i miei esercizi"
Vlatko Vucetic, direttore dello Sport-Diagnostic Centre della Facoltà di Kinesiologia dell’Università di Zagabria, è l'uomo che ha allungato la carriera a Luka Modric. Intervistato da TMW, ha dichiarato: "In questi dieci anni Luka non ha mai avuto un infortunio serio. Abbiamo costruito un programma di prevenzione e preparazione che gli ha permesso di restare in forma, competitivo e mentalmente fresco.
Quando iniziò questi specifici allenamenti, mi disse: ‘Vorrei giocare fino a 36 anni’. Ora ne ha 40, fate voi. Il segreto? Semplice: ogni giorno svolge i miei esercizi".
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Milan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
ESCLUSIVA MN - Ricardo Rodriguez: "Jashari e Ricci sono fortissimi. Il mio Milan non amava Bonucci? Bugie"
Primato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
