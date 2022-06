Zico: "Leao mi ricorda Weah. Mi impressiona la sua velocità"

MilanNews.it

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, spazio anche per una chiacchierata con l'ex calciatore dell'Udinese e fuoriclasse della nazionale brasiliana Zico. L'ex verdeoro ha avuto parole al miele per l'Mvp del campionato di Serie A Rafael Leao per cui ha riservato un paragone speciale: "Ho visto l’ultima partita contro il Sassuolo e mi ha impressionato la velocità di Leao, che mi ha ricordato Weah".