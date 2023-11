Zidane elogia Paolo Maldini: "Era intelligente, forte e duro in campo"

Questo il commento di Zinedine Zidane durante un evento di Adidas Football, nel quale ha partecipato anche Leo Messi. L'argentino chiede così all'ex Real Madrid quale fosse stato il giocatore più intelligente affrontato in carriera, e la risposta di Zidane è un tributo all'eterno capitano rossonero: "Paolo Maldini è stato il più forte, perchè era molto intelligente ma anche duro negli interventi, anche Thuram era davvero tosto".