Zielinski-Lewandowski: la Polonia batte 2-0 l'Arabia Saudita

La prima volta non si scorda mai, è proprio il caso di dirlo. Basta guardare l'esultanza di Lewandowski dopo la rete che vale il 2-0 definitivo e la vittoria della sua Polonia contro l'Arabia Saudita. Scoppia in lacrime, Robert, perché per lui è la prima volta in un Mondiale. E' il numero 9 a trascinare i polacchi, ma insieme ad altri due 'italiani': Zielinski, autore della rete che nel primo tempo ha sbloccato la partita, e Szczesny, letteralmente miracoloso parando rigore e ribattuta e bravo anche nella ripresa a tenere la porta inviolata. L'Arabia Saudita gioca meglio, ma la Polonia è cinica e vince, volando in testa al Gruppo C a quota 4 punti.