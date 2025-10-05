Zille: "Così conservativa la partita del Milan non me l’aspettavo, tra le due sono più delusa dal Milan che dalla Juventus”

Federica Zille, in diretta nel post partita di DAZN, commenta lo 0-0 maturato allo Stadium tra Juventus e Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Oggi più deludente il Milan, un passettino indietro rispetto alle ultime uscite e alle ultime vittorie che aveva inanellato, rispetto alla Juventus. La Juventus è questa, è stata in linea con quello che abbiamo vistonelle ultime uscite. Il Milan è stato più attendista anche rispetto a come aveva approcciato contro il Napoli. Così conservativa la partita del Milan non me l’aspettavo, tra le due sono più delusa dal Milan che dalla Juventus”.