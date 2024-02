Zirkzee: "San Siro fantastico: giocare bene lì, contro Inter o Milan, è il massimo"

"Ho avuto la fortuna che Dio mi ha fatto un dono: giocare bene a calcio. E io non voglio sprecare questo talento. Sono convinto che lui abbia un piano per me". Così Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione del Bologna, intervistato da SportWeek.

“La mia creatività nasce dal calcio di strada, dove giocavo con gli amici. In Olanda è un valore: ogni quartiere ha un Cruijff court, come in America i campi da basket”. E anche quando a 16 anni ha dovuto lasciare tutto questo per andare a Monaco non ha sofferto la nostalgia: “Al Campus del Bayern ci coccolavano. Eravamo un gruppo di adolescenti casinisti e non era facile gestirci, ma sono stato veramente felice lì. Poi da un momento all’altro mi sono trovato in spogliatoio con giocatori che fino al giorno prima usavo alla Playstation: ho avuto la fortuna di trovare una gran persona, Thomas Muller, che mi ha aiutato moltissimo a inserirmi in prima squadra. E quando ho visto mio papà felice in tribuna dopo il primo gol in Bundesliga è stato un momento davvero appagante”.

Per quando riguarda il campionato italiano, Zirkzee non ha dubbi: "San Siro è uno stadio fantastico: giocare bene lì, contro Inter o Milan, è il massimo".