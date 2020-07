Zlatan Ibrahimovic, in carriera, ha affrontato sette volte l'Atalanta, vincendo in sei occasioni e perdendo in un solo confronto, quando vestiva la maglia dell'Inter. Lo svedese, in queste sette gare, ha realizzato quattro reti, uno dei quali anche in maglia rossonera, su rigore, nel 2-0 esterno all'Atleti Azzurri d'Italia dell'8 gennaio 2012.