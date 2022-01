Pagelle - Tonali mostruoso, Maignan para tutto. Leao spacca la partita

Queste le pagelle di Milan-Roma:

Maignan 7.5: in una partita dominata dal Milan, il portiere francese è chiamato a disinnescare ben quattro palloni velenosissimi che vengono calciati verso la sua porta. Due volte su Abraham, una volta su Zaniolo e anche nel secondo tempo, quando vola come un gatto su Ibanez (fuorigioco). Spiazzato da Abraham nel finale del primo tempo. Sicurissimo nelle uscite.

Florenzi 6,5: sentiva la partita e trasforma la sua volontà di rivalsa in un’ottima prestazione. Si incaponisce con qualche conclusione di troppo dalla distanza, ma tiene bene Vina e quando scende sulla corsia, crea scompiglio. Colpisce un incrocio dei pali clamoroso su punizione.

Gabbia 6,5: Zaniolo lo mette in difficoltà nel primo tempo, specie quando la Roma gli gioca la palla alle spalle. Nel secondo tempo, invece, mette in mostra più personalità e concretezza e chiude spesso il 22 giallorosso. Giocare dopo tanto tempo, con questa pressione, non era facile. Ben fatto.

Kalulu 6,5: le indisponibilità di Tomori e Romagnoli lo portano a ritornare a fare il centrale. Abraham nel primo tempo gli scappa due-tre volte, ma lui non gli concede mai la conclusione pulita. Sale tanto nel secondo tempo, come Gabbia.

Theo Hernandez 7: si presenta con la fascia di capitano al braccio e da un suo bolide di sinistro, che Rui Patricio aveva parato con un intervento top class, nasce il rigore che sblocca la partita con il braccio largo di Abraham. Torna a spingere tanto sulla banda e quando entra Leao, si ricrea quella chimica che porta a movimenti collaudati. Da un suo ennesimo strappo, arriva l’espulsione di Karsdorp.

Tonali 8: semplicemente mostruoso. È il dominatore assoluto del centrocampo, sia nella fase di impostazione sia in quella senza palla. Non perde un duello, pettina la palla e la spinge sempre in avanti leggendo spazi e tempi di gioco. Giocatore assolutamente fondamentale per questo Milan del quale si sta prendendo la leadership.

Krunic 6: riproposto come spalla di Tonali, fa diverse cose buone. Non si tira mai indietro nella fase di lotta, viene abbattuto in area di rigore giallorossa da un intervento da kung fu di Mkhytarian. Tiene in gioco Abraham per il gol del 2-1 e per questo mezzo voto in meno. (dal 64’ Bakayoko 6: deve trovare il ritmo partita, ma questa sera fa vedere che mentalmente e fisicamente sta entrando in bolla. C’è un bisogno importante di lui, specie in versione polipo come ha fatto nel finale di gara).

Messias 7: decisamente più brillante rispetto a Empoli. Vina non lo decripta mai, viene a giocare dentro il campo ed è tonico e reattivo nel leggere la respinta del palo sul tiro di Giroud che aveva approfittato della pollata di Ibanez. Anche nel secondo tempo è costantemente propositivo e pericoloso.

Brahim Diaz 6,5: solo chi non capisce di calcio può mettere in discussione il suo talento. Si mette alle spalle un periodo non facile a livello fisico ed entra nella partita con la mentalità giusta. Giocate lucide, uomini saltati con facilità e, nel secondo tempo, una traversa clamorosa che avrebbe meritato miglior sorte. (dall’88 Maldini sv)

Saelemaekers 6,5: tosto e dinamico, riparte da dove aveva lasciato ad Empoli. Conferma che anche a sinistra fa bene, con gamba e dinamismo. (dal 64’ Leao 7.5: entra nel momento cruciale della partita e la spacca. Spettacolare la combinazione con Ibrahimovic che gli apre la strada verso il gol della vittoria definitiva. Poi, per non farsi mancare niente, manda al manicomio Mancini e lo fa espellere per doppio giallo).

Giroud 7: qualità e quantità al servizio della squadra. Glaciale dagli undici metri nel mettere alle spalle di Rui Patricio il rigore del vantaggio, aprendo col mancino. Legge il retropassaggio killer di Ibanez, salta il portiere ma il destro va sul palo corretto poi in rete da Messias. Finché ha retto fisicamente, ha fatto una prestazione ottima. (dal 77’ Ibrahimovic 6: spalla volante per la corsa di Leao che va a chiudere la partita. Genialata. Non ha più un grande feeling con i rigori, visto che ne ha sbagliati 5 degli ultimi 7 calciati).

All. Pioli 7.5: in mezzo alle difficoltà, trova ancora l’ennesima risposta della sua squadra. Kalulu e Gabbia si mettono in bolla dopo un primo tempo di conoscenza. Poi ha dalla panchina delle armi in più e si vede con Leao.