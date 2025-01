Le pagelle del Milan Futuro - Difesa horror. Esordio con assist di Ibra Jr tra i professionisti

Queste le pagelle di Milan Futuro-Torres 1-5

NAVA 5: alla fine poco poteva sui gol degli avversari, ma i 5 gol a referto subiti restano, e pesano come un macigno.

MAGNI 4.5: Varela il suo incubo. Non decisamente la migliore delle sue prestazioni, soprattutto in fase difensiva. (Dal 45' D'Alessio

COUBIS 4.5: con la fascia al braccio non è riuscito a guidare una difesa allo sbando, proprio come lui.

MINOTTI 4.5: leggero nei contrasti, si è sciolto come neve al sole quando gli avversari attaccavano dal lato suo

BOZZOLAN 4.5: è dal suo lato che la Torres ha inciso e fatto male alla difesa rossonera.

SANDRI 5: poco preciso, cerca di mettere ordine ad un centrocampo che non lo ha. (Dal 45' MALASPINA 5.5: gestisce bene il pallone senza fare troppe scintille)

STALMACH 5: Gestisce il pallone meglio di tutti, ma lo fa spesso in maniera troppo scolastica. (Dal 80' GALA S.V.)

TRAORÈ 5.5: la sua partita dura solo mezz'ora a causa di un infortunio che lo costringe ad uscire. Nei suoi minuti in campo, comunque, l'ex Palermo incide troppo poco sulla sua fascia di competenza. (Dal 30' HODZIC 4.5: suo l'errore che ha poi scaturito il quarto gol sardo)

SIA 5.5: piuttosto in ombra quest'oggi, ma l'atteggiamento non gli è mai mancato. (Dal 71 IBRAHIMOVIC 6: non male il suo esordio tra i pro. Pimpante ma soprattutto frenetico. Suo l'assist per il gol di Magrassi).

FALL 4.5: non si vede praticamente mai, nonostante sia rimasto in campo per 90'.

MAGRASSI 5.5: fa sportellate con chiunque. Suo il gol della bandiera rossonera.

ALLENATORE BONERA 4: il Milan Futuro dovrebbe puntare alla salvezza, ma se dopo 13' il risultato recita già 3 a 0 a favore degli avversari significa che qualcosa non va. Arrivati a questo punto non si può neanche parlare di tempo, perché dallo scorso 8 luglio di tempo ne è passato, ma non è stato compiuto alcun passo in avanti.