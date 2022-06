Il calendario estivo del Milan, tra raduno e amichevoli: si parte il 4 luglio (PODCAST)

MilanNews.it

Ultimi giorni di vacanza e poi si riparte. Lunedì 4 luglio si aprirà ufficialmente la nuova stagione del Milan: i rossoneri che non sono partiti con le proprie nazionali dopo la fine del campionato si ritroveranno al centro sportivo rossonero, in attesa degli altri compagni. Non sarà il classico ritiro, tant'è che i campioni d'Italia, finite le sedute di allenamento, torneranno nelle proprie abitazioni.

Iniziano a delinearsi anche i primi impegni dei rossoneri: il 31 luglio ci sarà un'amichevole contro il Marsiglia. Prima di questa partita, la squadra di Pioli ha già in programma un'altra partita amichevole il 16 luglio contro il Colonia, una il 23 in Ungheria e una il 27 in Austria. Un'ultima amichevole potrebbe essere quella contro il Barcellona, nel trofeo Gamper. Nel podcast tutti gli aggiornamenti sul calendario estivo del Milan.

di Pietro Mazzara