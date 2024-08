Kalulu fa spazio a Royal? Come può cambiare la difesa rossonera

Quando il 1° luglio è cominciata la sessione di mercato, pensando al Milan non si credeva che il reparto difensivo potesse essere quello con più cambi a circa due settimane dalla chiusura delle trattative. Eppure potrebbe essere così. Si credeva che le priorità sarebbero state altre: in primis l'attaccante, e infatti è arrivato subito Morata, e subito dopo il mediano difensivo, che ancora non è approdato a Milanello. Per la difesa - per cui comunque erano necessari dei colpi - si pensava più a opportunità verso la fine della sessione.

Si entra e si esce

Ufficialmente, la prima operazione del mercato rossonero è stato un difensore: la conferma di Alex Jimenez, riscattato dal Real Madrid e annunciato da Ibra come vice-Theo Hernandez. Successivamente, dopo l'arrivo dell'attaccante, un po' a sorpresa i rossoneri si sono portati a casa il nuovo centrale difensivo destinato a fare da spalla a Tomori, il serbo Strahinja Pavlovic, che porta con sè caratteristiche inedite per la retroguardia rossonera: forza fisica e impostazione con il sinistro. Nelle ultime due ore invece sta prendendo forma un avvicendamento. Da una parte c'è l'arrivo di Emerson Royal che oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Dall'altra c'è il possibile addio di Pierre Kalulu, verso la Juventus: una trattativa lampo che si gioca intorno alla definizione del riscatto (LEGGI QUI).

Come può cambiare la difesa rossonera?

Dunque la difesa del Milan cambia abbastanza rispetto all'anno scorso, considerando un possibile addio di Kalulu. Prima del francese ha salutato Simon Kjaer e anche Marco Pellegrino è stato ceduto in prestito all'Independiente. Così dietro ai titolari probabili Tomori e Pavlovic, Fonseca potrà contare su Gabbia e Thiaw. Da capire se come quinto si farà affidamento a qualche pezzo del Milan Futuro, uno come Bartesaghi per esempio che tra l'altro, proprio come Kalulu, può fare il doppio ruolo. Sugli esterni ci saranno a destra Calabria ed Emerson Royal, ma anche Saelemaekers all'occorrenza; a sinistra invece Theo, Alex Jimenez e Terracciano.

