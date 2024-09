Matteo Gabbia sul rinnovo e sul gol nel derby: riascolta le sue parole!

Nella giornata di ieri Matteo Gabbia è stato protagonista del Meet&Greet con i tifosi rossoneri, organizzato al nuovo flagship store di via Dante in centro a Milano. Il difensore rossonero, autore del gol vittoria contro l'Inter, è stato protagonista di autografi e foto con i tifosi. Prima si è concesso a telecamere e microfoni della stampa per qualche dichiarazioni.

Matteo ha parlato del suo rinnovo, ribadendo il suo amore per il Milan e il fatto che ha un contratto ancora in corso. Poi il numero 46 ha inevitabilmente parlato delle sensazioni post derby, raccontando le sue emozioni al momento del gol e non solo. Puoi riascoltare tutte le dichiarazioni di Gabbia nel nostro podcast.

