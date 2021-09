MN - Staffetta Rebic-Ibrahimovic: ecco come Pioli può cambiare l'attacco in attesa di Giroud (PODCAST)

Con Olivier Giroud ancora bloccato a casa a causa del covid e Pietro Pellegri che sta riprendendo la forma ideale, il Milan si ritrova nella situazione di dover già gestire il turnover. Stefano Pioli, tra Lazio e Liverpool, dovrebbe cambiare il riferimento offensivo visto che Ibrahimovic è pronto, ma non ha i 90 minuti nelle gambe mentre Ante Rebic potrebbe ritrovare la maglia da titolare che, al momento, Rafa Leao gli ha tolto.

Soluzioni che già frullano nella mente dell’allenatore milanista, che a partire da domani inizierà a preparare la partita di domenica sera contro la Lazio di Sarri, in un primo big match che aprirà sette giorni clamorosi visto che sono in programma anche le sfide al Liverpool in Champions e alla Juventus in campionato.

Nel podcast odierno l’approfondimento tecnico sull’alternanza offensiva.