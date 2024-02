PODCAST - Alla scoperta dello Slavia: stabilità, esperienza e una coppia da 25 gol

La trasferta di Rennes ha lasciato al Milan un retrogusto dolceamaro. La parte dolce è sicuramente la qualificazione agli ottavi di Europa League che è stata centrata, obiettivo prioritario per la squadra di Stefano Pioli. La parte amara è il come il traguardo è stato raggiunto: la prestazione del Roazhon Park è stata tutt'altro che esaltante e ha messo in mostra ancora una volta tutti i limiti difensivi della retroguardia rossonera che ha incassato tre gol. La qualificazione, però, è arrivata e l'urna di Nyon ha regalato - sulla carta - il sorteggio migliore possibile: lo Slavia Praga.

Stabilità, esperienza e una coppia da 25 gol

Nel podcast di quest'oggi, la redazione di MilanNews.it, presenta lo Slavia Praga, prossimo avversario del Milan in Europa League (CLICCA QUI per leggere date del doppio confronto). Una squadra che si può riassumere in tre semplici punti: stabilità, esperienza europea e coppia gol. La squadra ceca ha raggiunto un ottimo equilibrio da diversi anni, cinque e mezzo per la precisione. Questo è dovuto dalla solidità della panchina di Jindřich Trpišovský, tecnico dallo Slavia dal 2018. In questi ultimi cinque anni - questo è il sesto, appunto - anche grazie all'ottimo lavoro dell'allenatore, lo Slavia ha accumulato un ottimo bagaglio di esperienze europee, in tutte e tre le competizione europee, togliendosi anche lo sfizio di qualche viaggio tra le migliori otto di Europa e Conference League. Inoltre, nella fase a gironi di quest'anno, hanno lasciato dietro la Roma, finalista della scorsa stagione, facendo registrare numeri interessanti in attacco e in difesa che dimostrano quanto la formazione di Praga sia molto equilibrata. Da ultimo, ci sono da segnalare i giocatori più pericolosi. Tra questi c'è la coppia gol in attacco che fino a questo momento sta mettendo a referto diversi gol: si tratta di Vaclav Jurecka e Mojmir Chytil. Altro talento pericoloso è il numero 10 dal doppio passaporto greco e norvegese Christos Zafeiris, attualmente infortunato.

