PODCAST MN - Milan-Taremi, trattativa che prosegue con fiducia: i perché della virata

Perché Medhi Taremi può essere il nome giusto per il Milan? Perché è un centravanti che segna. Da quando è arrivato in Portogallo, Taremi ha messo a segno 76 gol in 126 presenze nella Liga Portugal. L’exploit è immediato con il suo arrivo al Rio Ave, dove ne timbra subito 18 in 30 presenze. Poi il passaggio al Porto, dove la produzione realizzativa è costante: 16 gol nella stagione 2020-21, 20 nella stagione 2021-22 fino al ritoccare il suo record con 22 gol nell’ultimo campionato.

Nemmeno nel Persepolis, squadra iraniana che lo ha lanciato nei professionisti, aveva mai segnato così tanto. Arriva ad entrare nelle cronache di mercato di un grande club nel momento di sua massima maturazione. E non c’è molto di meglio di lui per qualità realizzativa e capacità di giocare con gli esterni d’attacco.

Nel massimo campionato portoghese, Taremi non solo ha segnato, ma ha contribuito alla realizzazione di 41 gol nelle sue quattro stagioni europee, segno evidente di come non solo sia efficace sottoporta, ma anche utile per il resto della squadra.

C’è un dato che impressiona nella carriera di Taremi, ovvero la sua media gol che è pari a 0,52 gol a partita da professionista e contando tutte le competizioni, tra club e nazionale. Sono 179 in 342 partite disputate. Impressionante.

È soprannominato “o bichinho”, l’insetto, soprannome affibbiatogli dal medico dello staff di Carlos Queiroz, ex allenatore della Nazionale iraniana. E proprio come gli insetti, specialmente quelli che pungono, Taremi adora il contatto coi difensori, specie se può “sentirli” alle spalle, se può andare ad occupare con visibile senso di urgenza quei 40 centimetri che separano l’avversario dalla palla. Lo adora nel senso che lo ricerca, lo preferisce a tanti altri gesti, quasi lo insegue. L’obiettivo indiretto è quello di farsi fare fallo, possibilmente in zone pericolose. Magari in area.

Tutte doti che al Milan servono come il pane ed è anche per questo motivo che i rossoneri stanno spingendo per arrivare a lui, ben consci che questa soluzione porterà a dover abbandonare la pista Chukwueze per la regola degli slot da extracomunitari.