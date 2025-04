0-3 all'Inter: il Milan schianta i nerazzurri e va in finale di Coppa Italia. Sontuoso Jovic

vedi letture

Con uno secco 0-3 in casa nerazzurra grazie alla doppietta di un sontuoso Jovic e al sigillo di Reijnders, il Milan si prende la finale di Coppa Italia, da disputare contro una tra Bologna e Empoli il prossimo 14 maggio a Roma.

LA PARTITA

La squadra di Sergio Conceicao, meno corale ma non meno talentuosa si conferma autentica kriptonite per la capolista della classifica in Serie A: l’Inter chiuderà la stagione senza alcun derby vinto, e ora deve subito rimettersi in marcia, perché ci sono il confronto con la Roma - decisivo nel testa a testa scudetto con il Napoli - e soprattutto quello col Barcellona in Champions. Il Milan, viceversa, si aggrappa a una vittoria che può cambiare segno al finale di stagione e aspetta il Bologna - a meno di una clamorosa rimonta dell’Empoli nell’altra semifinale in programma domani - in finale il 14 maggio all’Olimpico di Roma. Per la cronaca, è un risultato che avrà un suo impatto anche sulla Supercoppa italiana, che a questo punto si giocherà con tutta probabilità in Arabia Saudita anche nella prossima stagione.

Un tiro un gol: Jovic, 1-0 Milan all’intervallo

Il ko nerazzurro del Dall’Ara ha fatto scuola: il Milan pressa altissimo, anche se è l’Inter ad avere più continuità di gioco e di occasioni. La prima capita a Darmian, che strozza il tiro e non spaventa Maignan. La traversa salva invece il portiere francese sulla staffilata di Dimarco, innescato a sinistra da Barella e Lautaro. Alla mezz’ora è il capitano argentino dell’Inter ad avere sul destro la palla per fare male, dopo una sponda di Taremi: alto. Gol mangiato, gol subito: è una vecchia regola del calcio, e infatti tre minuti dopo il Milan sblocca la partita alla prima occasione utile. A segnare ci pensa Jovic, che stacca più in alto di tutti sul cross dalla destra di Jimenez. Incassato lo svantaggio, la reazione interista si limita a un paio di conclusioni imprecise di Bisseck e Mkhitaryan.

Jovic show, tris di Reijnders

La ripresa inizia come si è chiuso il primo tempo, il protagonista è sempre Jovic. È il centravanti serbo, dopo che la palla carambola su Barella a seguito di un calcio d’angolo, a colpire per primo, anticipando un impacciato Martinez: 2-0. Il raddoppio milanista spinge Inzaghi alla rivoluzione: quattro cambi in un colpo solo, dentro fra gli altri Arnautovic e Calhanoglu. All’ora di gioco, Conceicao perde Gabbia per infortunio e inserisce Thiaw. Passano i minuti e l’Inter non c’è più, fisicamente prima che mentalmente arresa alla sconfitta e alla stanchezza, infine arriva anche il tris di Reijnders, corredato dagli olè del pubblico di fede milanista.