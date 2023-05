-13 Juve e il Milan torna a sorridere anche dopo l'EuroDerby. 20 anni dopo come una finale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la delusione dei due euroderby di Champions League, culminati con la definitiva eliminazione, è arrivato un weekend di buone notizie per il Milan: prima la vittoria per 5-1 sulla Sampdoria a San Siro, che ha mostrato e dimostrato tutto l'orgoglio e la forza di reazione dei rossoneri, poi il -13 totale della Juventus, che ha per il momento regalato a Pioli il quarto posto in classifica.

Il campo ha detto che il Milan vuole finire bene questa stagione. Non è stata una annata, soprattutto in campionato, affatto semplice: tante partite storte, diversi momenti molto bui, qualche gioia sparsa qua e là, ma, come succede spesso nel calcio, c'è sempre tempo per recuperare se hai la forza tecnica e mentale per farlo. Il 5-1 contro la Sampdoria, seppur già retrocessa, ha donato un po' di serenità e nuova linfa in vista delle prossime due sfide, che il Milan, comunque, è chiamato assolutamente a portare a casa per centrare l'obiettivo Champions.Obiettivo che è, in una sola parola, imprescindibile: "Se dovessimo - aveva dichiarato Maldini a DAZN post Inter - qualificarci alla prossima Champions, sarebbe una stagione fantastica. Il nostro percorso è in crescita, abbiamo una rosa giovane con giocatori con contratti lunghi. Dobbiamo fare uno step superiore per andare a competere contro tutti. Il quarto posto è la cosa più importante di questo momento e determina anche il nostro futuro". Ed è diventato anche un obiettivo più raggiungibile a causa del -10 inflitto alla Juventus per il caso plusvalenze e al -3 che, sul campo, i bianconeri hanno perso ad Empoli; un -13 totale che aiuta sensibilmente il Milan verso la corsa al quarto posto, magari da conquistare proprio contro la squadra di Allegri domenica all'Allianz Stadium 20 anni dopo la finale di Manchester: non sarà una finale di Champions League, ma come una finale per la Champions League sì.