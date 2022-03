250 milioni in fumo: Kessie al Barcellona chiude definitivamente "l'estate cinese" (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La conferma definitiva del passaggio di Franck Kessie al Barcellona per un contratto di cinque anni a 7 milioni netti dà il via ad un’analisi più ampia di quanto è cambiato il Milan negli ultimi quattro anni. Il centrocampista ivoriano, che fino alla fine della stagione darà tutto se stesso per arrivare a vincere qualcosa con i rossoneri, rappresentava l’ultimo tassello della campagna acquisti estiva del 2018, ovvero quella delle undici cose formali gestita dal duo Marco Fassone-Massimiliano Mirabelli.

L’elenco era così composto:

Portiere: Antonio Donnarumma

Difensori: Andrea Conti, Leonardo Bonucci, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez

Centrocampisti: Franck Kessie, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu

Attaccanti: Fabio Borini, Nikola Kalinic, André Silva

Ebbene, con il passare delle stagioni, tutti e undici hanno fatto le valige per diversi motivi. C’è chi è tornato da dove era venuto (Bonucci), chi ha dato tutto quello che aveva (Musacchio), chi ha avuto una sfiga atroce (Conti), chi ha deluso le aspettative (Rodriguez), chi è stato ceduto (André Silva, Kalinic e Borini) e chi è andato a scadenza, per scelta propria (Kessie e Calhanoglu) e chi ci è arrivato per scelta del Milan (Biglia e Antonio Donnarumma),

Il taglio con l’ultimo giocatore di quell’estate si è consumato. Dal 1° luglio sarà un Milan decinesizzato.