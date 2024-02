3-0 secco del Milan al Rennes: Loftus-Cheek dominante, che gol Theo-Leao. Tra una settimana il ritorno in Francia

vedi letture

Vince e convince il Milan all’esordio stagionale in Europa League: l’andata dei playoff contro il Rennes finisce 3-0 con una doppietta di un dominante Loftus-Cheek (rete al 32esimo di testa su cross di Florenzi e raddoppio al 47esimo su sviluppi di un corner) e il gol bellissimo di Rafa Leao, arrivato dopo una triangolazione superba con Theo Hernandez. Tra una settimana il ritorno in Francia con un ampio vantaggio da gestire.

LA PARTITA

Nei novanta minuti s'è visto tutto il divario che oggi c'è tra il Milan e il Rennes, almeno due categorie di differenza. I rossoneri hanno subito preso il controllo della partita e hanno alzato il piede dall'acceleratore solo dopo il ritorno al gol di Rafael Leao. Il portoghese è stato tra i migliori: ha scaldato i motori dopo una manciata di minuti con una traversa e ha chiuso la contesa, al 53esimo, con la rete del definitivo 3-0. Nel mezzo uno strabordante Ruben Loftus-Cheek, autore della sua seconda doppietta da quando ha preso casa a Milano. Il centrocampista inglese ha sbloccato la partita poco dopo la mezz'ora girando in rete con una frustrata di testa un cross dalla trequarti di Florenzi e ha inaugurato il secondo tempo realizzando il raddoppio 120 secondi dopo la ripresa dei giochi.

Inconsistente il Rennes. La squadra bretone nel primo tempo s'è messa in luce solo con un paio di tiri dalla distanza e nella ripresa, dopo il gol di Leao, ha cercato invano di tenersi aperto uno spiraglio qualificazione col gol del 3-1. Niente fa fare. Non l'ha trovato e anzi, anche nell'ultima mezz'ora, è stato molto più pericoloso il Milan con Pulisic, Okafor, Theo Hernandez e Bennacer.

I dati parlano chiaro e raccontano di un Milan in grande forma: negli ultimi due mesi, dal 13 dicembre al 15 febbraio, la squadra rossonera ha conquistato dieci vittorie in 13 partite. E' inciampata solo in Coppa Italia contro l'Atalanta, ha ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League e quella agli ottavi di Europa League. Stasera ha vinto in scioltezza, con la personalità di chi sa che questa competizione può farla sua anche se non mancheranno ostacoli più ostici del Rennes lungo il cammino.