41 anni e non sentirli: Ibrahimovic colleziona altri record e pensa al futuro

San Siro è esploso due volte ieri sera. La prima in occasione dell'annuncio di Maignan da parte dello speaker, l'altra all'ingresso di Ibrahimovic al minuti 73 di Milan-Atalanta. Sull'1-0 per i rossoneri e con la partita ancora apparentemente in bilico - Atalanta mai pericolosa nell'arco dei novanta minuti - Stefano Pioli decide di inserire Zlatan Ibrahimovic. Esordio stagionale per lo svedese, che non vedeva campo da un anno e due mesi: l'ultima presenza, infatti, risale al 9 gennaio 2022 contro il Venezia, in cui Zlatan andò anche in gol.

Futuro tutto da scrivere

"Se sto come sto oggi continuo a giocare ancora qualche anno, non solo l’anno prossimo”. Così Ibrahimovic, ai microfoni di Mediaset, ha parlato del proprio futuro. Un futuro che, a detta sua, è ancora tutto da scrivere: recuperare da un infortunio così lungo, dopo sei mesi di sofferenza prima di vincere lo Scudetto, per lo svedese non è stato facile. Zlatan, poi, ha dichiarato nel post partita di sentirsi ancora bene e libero per fare quello che ama di più, ovvero giocare a calcio.



Record su record

Con il suo ingresso nel match di ieri sera contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimovic è diventato il giocatore più anziano del Milan a giocare nella massima serie (41 anni e 146 giorni) nell’era dei tre punti a vittoria - superato Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni). Lo svedese continua a raccogliere record su record, pensando anche al futuro. Lo svedese, infatti, ha risposto così ad una domanda Pellegatti (Ci fa il regalo di rimanere anche nella prossima stagione per segnare il gol da record in Champions?): “Ti faccio questo regalo”. Zlatan si sente bene e non vuole chiudere la sua carriera ora che è tornato a disposizione del Milan.