6 gol subiti uguali identici. Gli stessi che si prendevano prima, tra l'altro. Non doveva cambiare la forma di difendere?

vedi letture

Ilic da sinistra per l'accorrente Bellanova a destra: gol. Lazaro da sinistra per Zapata in mezzo all'area: gol. Valeri da sinistra per l'accorrente Man a destra: gol. Almqvist da sinistra per Cancellieri in mezzo all'area: gol. Nuno Tavares da sinistra per Castellanos in mezzo all'area: gol. Nuno Tavares per Dia in mezzo all'area: gol. Il Milan ha subito sei reti nelle prime tre partite di campionato e tutte nella stessa identica maniera. Una follia, a pensarci bene, per una squadra di questo valore e con queste ambizioni.

L'analisi del gol subito in Lazio-Milan

Se in Parma-Milan c'erano stati errori tattici e di atteggiamento, in Lazio-Milan si sono viste tutte le lacune tattiche di giocatori fuori posizione che non hanno ben chiaro come muoversi sul campo.

Lo studio del collega Manuel Del Vecchio ci aiuta ad analizzare la rete di Castellanos: "Guendouzi si abbassa, Chukwueze continua a seguirlo rendendo inutile la posizione avanzata di Loftus-Cheek. Dietro Chukwueze non scala Emerson e Fofana non può allargarsi visto che Loftus-Cheek è alto e non fornisce copertura per rimanere in parità numerica. Emerson esce in ritardo e la squadra non scivola. O meglio, lo fa solo a metà: Tomori segue l'uomo, il resto della difesa rimane in posizione. Chuk e Loftus (inutile lì) saltati da un solo passaggio. Fofana si perde l'uomo che gli sfila alle spalle, Reijnders se ne accorge ma parte da una posizione di svantaggio e non riesce a raggiungerlo".

Ora val la pena rivedere il gol con le immagini. Insomma: gli errori sono di tanti calciatori e dipendono sia da motivazioni tattiche che di semplice conoscenza del gioco.

Non una novità

Tutto ciò, comunque, non è una novità. Il Milan subisce gol del genere sin dai tempi di Pioli. Fonseca predicava un cambiamento radicale nella fase difensiva e nella forma di difendere, ma qui gli errori sono sempre gli stessi. E le brutte figure anche. E le delusioni pure. C'è urgenza di trovare soluzioni. E non a parole: "Tutti i gol che abbiamo subito - ha confermato Pavlovic in conferenza stampa - sono simili ma dobbiamo lavorare meglio e crescere a livello di squadra, ci lavoreremo nelle prossime settimane". Fonseca, a tal proposito, non nasconde la preoccupazione: "È una buona domanda, ma non è difficile rispondere. Oggi abbiamo preso gli stessi gol ma eravamo organizzati, dobbiamo lavorare anche individualmente su questi dettagli per non prendere questi gol. Ovviamente sono preoccupato per i gol presi sempre allo stesso modo".