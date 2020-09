A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Ante Rebic a titolo definitivo fino al 2025

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L'attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025". Con questo comunicato, il Milan ha ufficializzato il trasferimento del nativo di Spalato in rossonero. Ante prosegue la sua storia in rossonero dopo aver collezionato 30 presenze e 12 gol nella stagione 2019/20, risultando il miglior marcatore della squadra. Rebić vestirà la maglia numero 12.